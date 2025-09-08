Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Όπως είπε, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο μόλις 16 ετών δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

🔴 #Terrrorist Attack

A 16-year-old male armed with a rifle entered a police station yelling Aloha Snackbar in #Izmir, #balcova, #Turkey and opened fire, killing 2 police officers.

The attacker was neutralized.



Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

BREAKING: 16-year-old gunman attacks police station in western province of Izmir in Turkey, killing 2 police officers. Video shows moment suspect was shot. pic.twitter.com/OT0x1Ydtfd — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 8, 2025

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.