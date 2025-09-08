Πάνω από 15 ώρες κράτησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων για συμμετοχή στο κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων, που ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής, με έξι από τους 22 εμπλεκόμενους να παίρνουν τον δρόμο της φυλακής, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας κι εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατηγορούμενοι υπαρχηγοί και άλλα τρία άτομα που τους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση.

Η γυναίκα του 39χρονου αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 15.000 ευρώ, τέσσερις συλληφθέντες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο ΑΤ και οι υπόλοιποι 11 χωρίς όρους.

Τι είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας και δεν έδωσε καμία απάντηση για όσα του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος ως υπαρχηγός, επιχειρηματίας, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να είπε: «Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».

Κατά τις ίδιες πηγές, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ισχυρίστηκαν πως δε συμμετείχαν σε έκνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.