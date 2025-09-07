Μείωση 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για επέκταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, το οποίο κάλυπτε μέχρι σήμερα μόνο πέντε νησιά (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος).

Σε αυτά τα νησιά οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν είναι ήδη:

17% αντί του 24%,

9% αντί του 13%

4% αντί του 6%, κάνοντας αισθητά φθηνότερα τόσο τα βασικά προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες.

«Ταυτόχρονα, έχοντας ταξιδέψει πολύ και έχοντας επισκεφθεί πολλές φορές τα νησιά μας, ειδικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξέρω καλά τις δυσκολίες, τι σημαίνει να ζεις σε ένα παραμεθόριο νησί. Η στήριξη, εξάλλου, της νησιωτικότητας αποτελεί και συνταγματική πρόβλεψη.

Νομίζω ότι χρωστάμε κάτι στους νησιώτες μας, που κάθε μέρα υψώνουν την ελληνική σημαία στις εσχατιές του Αιγαίου. Γι’ αυτό και η δεύτερη απόφασή μου είναι να μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Νομίζω, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου και Βορείου Αιγαίου έκαναν πολύ αισθητή την παρουσία τους σε αυτό τον κύκλο χειροκροτημάτων.

Εξαντλούμε τα σχετικά όρια, τα οποία θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τονίζω, αφορά μόνο νησιά. Σήμερα μειωμένο ΦΠΑ έχουμε σε πέντε νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας των προσφύγων.

Όμως στο εξής ουσιαστικά το μέτρο επεκτείνεται σε δεκάδες άλλα που ανήκουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στον Έβρο, από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, με στόχο οι τόποι αυτοί να τονωθούν οικονομικά, οικιστικά, πληθυσμιακά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Με τη νέα ρύθμιση, στο καθεστώς χαμηλότερου ΦΠΑ εντάσσονται πλέον και οι ακόλουθες νησιωτικές περιοχές: