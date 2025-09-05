Για ποιους λόγους η Μονή Σινά αποτελεί πεδίο έντονης αντιπαράθεσης; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Διονύσιος Σκλήρης, συνεργάτης του «ΒΗΜΑΤΟΣ» και διδάσκων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στον Γιάννη Θ. Διαμαντή.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Νέα επεισόδια στον διχασμό της Μονής Σινά» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:50 Οι δύο πλευρές που διχάζονται στη Μονή Σινά.

1:26 Η σύμπτωση δύο ιδιοτήτων στο πρόσωπο του Δαμιανού και οι προεκτάσεις αυτών.

3:46 Οι μοναχοί της Μονής Σινά, τα αιτήματά τους και τα σημεία διαφωνίας με τον Δαμιανό.

8:10 Με ποιο τρόπο οι μοναχοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον Δαμιανό.

9:40 Επιστολή Δαμιανού: Παραίτηση ή απλή αναζήτηση διαδόχου;

11:45 Το πνεύμα συνδιαλλαγής και οι ελπίδες για επίλυση της διαμάχης.

13:57 Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί διάδοχος του Δαμιανού σε μια διχασμένη Μονή.

16:38 Γιατί τα ελληνικά μέσα ασχολούνται τόσο έντονα με τη Μονή του Σινά.

