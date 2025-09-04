Η Χαμάς επανέλαβε την Τετάρτη την πρόθεσή της να συνάψει συνολική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ήρθε ως απάντηση στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ, για την άμεση απελευθέρωση των περίπου 20 ομήρων που εκτιμάται ότι παραμένουν εν ζωή στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απέρριψε την τοποθέτηση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμη ένα παραμύθι» χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Οι όροι Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου

Ο κ. Νετανιάχου επαναβεβαίωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακας, το Ισραήλ αποκτήσει πλήρη έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και αναλάβει τη διακυβέρνηση «εναλλακτική» πολιτική κυβέρνηση που δεν θα αποτελείται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο η Χαμάς ανακοίνωνε πως αποδέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή 10 ομήρων στη ζωή και σορών θανόντων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατούμενων.

Πηγή στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφερε πως η πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς συμπεριλάμβανε την αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και πλαίσιο διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια.

Μέρες αργότερα ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωνε πως η κυβέρνησή του θα άρχιζε «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων και το τέλος του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ.

