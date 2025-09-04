Αυτή την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ΤΟ ΒΗΜΑ ολοκληρώνει τη μεγάλη σειρά σημαντικών ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Η «Θεοφανώ» του Κώστα Δ. Κυριαζή είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με την ιστορική ακρίβεια, προσφέροντας μια γοητευτική ματιά στο Βυζάντιο.

Με φόντο την πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων και την πολιτική ίντριγκα του Ιερού Παλατιού, ο συγγραφέας μας μεταφέρει σε μια εποχή γεμάτη δόξα και εξευτελισμούς.

Η πλοκή εστιάζει στη ζωή της Θεοφανώς, μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει και να ανδρωθεί σε έναν κόσμο ανδρικής κυριαρχίας.

Οι χαρακτήρες, πλούσιοι σε συναισθήματα και αντιφάσεις, δημιουργούν συγκρούσεις που κρατούν τον αναγνώστη σε αγωνία.

Η εσωτερική της μάχη και οι εξωτερικές πιέσεις αναδεικνύονται με ρεαλισμό και βάθος.

Η γλώσσα του Κυριαζή είναι γεμάτη ζωντάνια και εικόνες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα της εποχής.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια και οι περιγραφές των συναισθημάτων της Θεοφανώς δίνουν ζωή και αυθεντικότητα στην αφήγηση.

H «Θεοφανώ» δεν είναι μόνο ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα από τη γραφίδα του αριστοτέχνη K. Δ. Kυριαζή, αλλά και μια ιστορικά τεκμηριωμένη βιογραφία, μια καταβύθιση στα άδυτα του Iερού Παλατιού, στη δόξα και στους εξευτελισμούς των βυζαντινών χρόνων.

ΘΕΟΦΑΝΩ Η ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ ΦΟΝΙΣΣΑ

