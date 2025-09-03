Η Κίνα πραγματοποίησε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια παρέλαση η οποία μετατράπηκε σε επίδειξη ισχύος από το Πεκίνο.

Φάνηκε αυτό άλλωστε και από όσα είπε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε. «Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Το κινέζικο οπλοστάσιο και οι νέοι διηπειρωτικοί πύραυλοι

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες. Εκατοντάδες ήταν τα άρματα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παρέλασαν.

Την ίδια ώρα στον ουρανό πάνω από 100 αεροσκάφη –μαχητικά J-35, βομβαρδιστικά H-6 και ελικόπτερα– σχημάτισαν το «80» για να τιμήσουν την ιστορική επέτειο. Βέβαια, εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το νέο δημιούργημα των Κινέζων.

Συγκεκριμένα, ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος DF-5C, με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 12 πυρηνικών κεφαλών, ήταν εκείνος που απασχόλησε τους περισσότερους. Αναλυτές, θεώρησαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα μήνυμα αποτροπής.

Εικόνες από τη μεγάλη παρέλαση στην Κίνα