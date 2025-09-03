Τη δεύτερη δέσμη προτάσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την παρουσίαση του πρώτου και κύριου μέρους της πρότασής της στις 16 Ιουλίου για το νέο ΠΔΠ, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τη δεύτερη δέσμη η οποία περιλαμβάνει νομικές πράξεις για την περίοδο 2028-2034, σε διάφορους τομείς. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για το πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς και Τελωνειακής Ένωσης με 6,2 δισ. ευρώ (διπλάσια χρηματοδότηση σε σύγκριση με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ), καθώς και για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ύψους σχεδόν 800 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», θα συνεχίσει να στηρίζει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, τη δικαστική κατάρτιση και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα στηρίξει την ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων και θα προωθήσει περαιτέρω την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από έναν πιο αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικό και ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, με βάση το κράτος δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη», επισημαίνει η Επιτροπή.

Οι άλλες προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή

Άλλες προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή αφορούν το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Euratom, το μηχανισμό συνεργασίας και παροπλισμού στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και την απόφαση για τη σύνδεση Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας.

Με αυτή τη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η Επιτροπή ολοκληρώνει την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο οποίος ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές (ή 1,26 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ κατά μέσο όρο μεταξύ 2028 και 2034).

Ο μελλοντικός μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα συζητηθεί από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και θα αποφασιστεί με ομοφωνία και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.