Με έντονες διπλωματικές κινήσεις και σειρά συναντήσεων και ανακοινώσεων, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί προσπαθούν να κυριαρχήσουν και πάλι στις εξελίξεις σχετικά με την επίλυση του Ουκρανικού και να προωθήσουν εκ νέου την πολιτική της άσκησης πίεσης προς την Ρωσία για μια συμφωνία ειρήνης, στο φόντο της ρωσικής επίθεσης στο κέντρο του Κιέβου που έπληξε και το κτήριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Ευρώπη και Ουκρανία πιέζουν… κατά μέτωπο

Τόσο οι Μακρόν και Μερτς, ξεχωριστά, όσο και οι Ευρωπαίοι (πλην της Ουγγαρίας) συνολικά, εμφανίστηκαν να συνεχίζουν στην κατεύθυνση της πίεσης προς την Ρωσία. Την πρόθεση τους να συνεχίσουν να πιέζουν προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας με στόχο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, εξέφρασαν Παρίσι και το Βερολίνο μετά την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Τουλόν στη νότια Γαλλία.

Νωρίτερα 26 κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν δήλωση που δημοσίευσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, με την οποία καταδίκαζαν εκ νέου τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη, επισημαίνοντας «την απερίσκεπτη φύση των επιθέσεων της Ρωσίας και την περιφρόνησή της για το διεθνές δίκαιο».

Η ομάδα – η οποία περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία, η οποία αρνείται συστηματικά να υποστηρίξει δηλώσεις που επικρίνουν τη Ρωσία – τόνισε ότι «οι σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε ότι «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί σε αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους κατά της Ρωσίας και στην προσπάθειά τους για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε η δήλωση, ενώ τελείωνε με την υπόσχεση να «συνεχίσει και να αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» τις εργασίες για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Από την Τουλόν, ο Μακρόν υποστήριξε πάνω κάτω την ίδια θέση μιλώντας και εξ ονόματος του Μερτς και τονίζοντας πως: «Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως περιμένουμε και τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας για να δώσει η Μόσχα αποδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ».

Οι ηγέτες του γαλλογερμανικού άξονα σε γενικότερο πλαίσιο εμφανίστηκαν να συμφωνούν και σε άλλες κινήσεις όπως επί παραδείγματι στην ανάπτυξη κοινής πολιτικής ασφαλείας, αλλά και βιομηχανικής παραγωγής συστημάτων αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας. Η γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία με την ονομασία Jewel, η οποία θα είναι ανοιχτή σε εταίρους, θα επισημοποιηθεί μέσω επιστολής προθέσεων, αναφέρει η διακήρυξη στην οποία οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη του έργου για τα άρματα μάχης Main Ground Combat System (MGCS). Σύμφωνα με την κοινή δήλωση της υπουργικής συνάντησης Γαλλίας – Γερμανίας από τη συνάντηση περιλαμβάνει τη δέσμευση να ξεκινήσει ο λεγόμενος «στρατηγικός διάλογος» σχετικά με την πυρηνική αποτροπή και, γενικότερα, τη σύνδεση των πολιτικών ασφάλειας των δύο χωρών.

Σημαντικό για το Κίεβο είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η δήλωση περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση να παρασχεθούν περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «παρά τις εντατικές διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».

Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη ο προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ είχε συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά την διάκρεια της οποίας όπως έγινε γνωστό, συζητήθηκε τόσο η πρόσφατη μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, αλλά και τρόποι για την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία ούτως ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Σχολιάζοντας τη συνάντηση του με τον Γουίτκοφ ο Γέρμακ ανάρτησε στο X πως: «Νομίζουμε ότι απαιτούνται παγκόσμιες πιέσεις για να διασφαλισθεί ότι η Ρωσία είναι γενικώς έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη και ειδικότερα, να πραγματοποιηθούν κρίσιμες συναντήσεις ηγετών για τον σκοπό αυτό».

Η Ρωσία προσπαθεί να διαλύσει την ευρωπαϊκή πίεση

Νωρίτερα σε μια προσπάθεια να «σπάσει» συνολικά στην ευρωπαϊκή πίεση, η ρωσική ηγεσία αποφάσισε να ασκήσει έντονη κριτική στις περιβόητες δηλώσεις Μακρόν προ δεκαημέρου ότι «ο Πούτιν είναι ένα αρπακτικό, ένα τέρας στις πύλες μας που χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει, για να επιβιώσει», αλλά και να παρουσιάσει τις «επιτυχίες της» στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας.

Πιο συγκεκριμένα, την… επίθεση στον Μακρόν ανέλαβε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία τόνισε ότι ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε με τρόπο που δεν αρμόζει σε έναν αρχηγό κράτους και ότι «ο Μακρόν κάνει συνεχώς περίεργες δηλώσεις που μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας και μετατρέπονται σε «χαμηλού επιπέδου προσβολές».

Στις δηλώσεις αυτές της Ζαχάροβα έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος ο Μακρόν κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μερτς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ χυδαίος και ότι απλά εξέφραζε αυτό που πολλοί αισθάνονται στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε: «Όταν λέμε ότι υπάρχει ένα τέρας στις πύλες της Ευρώπης, μια έκφραση που πολλοί χρησιμοποιούν, νομίζω ότι χαρακτηρίζει αυτό που αισθάνονται βαθιά μέσα τους οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και άλλα έθνη».

Στην προσπάθεια της να αντιστρέψει το αφήγημα της Ευρώπης πάντως ότι οι πιέσεις εναντίον της αποδίδουν, η ρωσική ηγεσία δια στόματος του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελόουσοφ, υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός έχει επιταχύνει το ρυθμό της προέλασης του στην Ουκρανία και ότι καταλαμβάνει 600-700 τετραγωνικά χιλιόμετρα (502 τετραγωνικά μίλια) το μήνα, σε σύγκριση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή του έτους.

Ο Μπελόουσοφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πραγματοποιώντας 35 μαζικές επιθέσεις φέτος σε 146 στόχους κρίσιμης σημασίας, όπως τους χαρακτήρισε.

«Ως αποτέλεσμα, έχει υποστεί ζημιά η υποδομή του 62% των βασικών επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας», υποστήριξε ο Μπελόουσοφ.

«Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα τις επιθέσεις που μειώνουν την παραγωγική ικανότητα, καθώς και εκείνες που στοχεύουν κέντρα logistics και τοποθεσίες εκτόξευσης drone μακράς εμβέλειας».