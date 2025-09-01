Μια τέταρτη σερί ήττα στον Β’ όμιλο, πόσο μάλλον από ανταγωνίστριά του, θα έθετε εκτός Eurobasket 2025 το Μαυροβούνιο. Μέχρι το 36′ μάλιστα οι Βαλκάνιοι βίωναν έντονο τον κίνδυνο του πρόωρου αποκλεισμού από τη συνέχεια (77-73). Ώσπου η κατάσταση άλλαξε άρδην και το νικηφόρο 87-81 επί της Σουηδίας στο Τάμπερε τούς έφερε σε θέση ισχύος, δεδομένου πως την ερχόμενη Τετάρτη θα παίξουν με την αδύναμη Μεγάλη Βρετανία σε μια μάχη επιβίωσης.

Με τέτοιον Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι από 3/4 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), το σύνολο του Μπόσκο Ράντοβιτς θα περάσει στα νοκ άουτ. Αυτό θα συμβεί ακόμη κι αν ο νατουραλιζέ Άλμαν δεν σκοράρει 10 κρίσιμούς πόντους στα τελευταία 5 λεπτά για τους Μαυροβούνιους, απαντώντας στους 28 του Πέλε Λάρσον των Χιτ που δεν είχαν αντίκρισμα. Οι Σκανδιναβοί ψάχνουν πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Δύσκολα τα πράγματα έχοντας να παίξουν τώρα με τους Λιθουανούς. Την ευκαιρία τους την πέταξαν σήμερα.

Α’ όμιλος

Το πρόγραμμα

14:45 Εσθονία – Τουρκία (Novasports Start)

18:00 Πορτογαλία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Σερβία – Τσεχία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Τουρκία 3-0 (+75)

Σερβία 3-0 (+49)

Λετονία 1-2 (-22)

Εσθονία 1-2 (-22)

Πορτογαλία 1-2 (-40)

Τσεχία 0-3 (-40)

Η επόμενη αγωνιστική (3 Σεπτεμβρίου)

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία

18:00 Τσεχία – Λετονία

21:15 Τουρκία – Σερβία

Β’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Το πρόγραμμα

18:00 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Γερμανία 3-0 (+71)

Φινλανδία 3-0 (+53)

Λιθουανία 2-1 (+32)

Μαυροβούνιο 1-3 (-71)

Σουηδία 1-3 (0)

Μεγάλη Βρετανία 0-3 (-73)

Η επόμενη αγωνιστική (3 Σεπτεμβρίου)