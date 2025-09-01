Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 1/9 στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο από τα οχήματα που μετέφερε βρέθηκαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες.