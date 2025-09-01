Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1 Σεπτεμβρίου 2025) στο 43ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν φορτηγό ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός του φορτηγού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε ελαφρά και μόνος του κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οκτώ οχήματα με και 20 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η κυκλοφορία διακόπηκε και εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Κινέττας, μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

• Στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση διεξάγεται πλέον κανονικά από τη Νέα Εθνική Οδό, από τις δύο δεξιές λωρίδες.