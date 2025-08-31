Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Λόρενς Ντόριτι, ο άνδρας που τον Μάιο του 2022 δολοφόνησε τον 31χρονο πρώην παίκτη των Orlando Magic και του Παναθηναϊκού, Άντριαν Πέιν, έξω από συγκρότημα κατοικιών στο Ορλάντο.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Όραντζ, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βρήκαν τον Πέιν αναίσθητο μέσα στο όχημά του. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Ντόριτι συνελήφθη επί τόπου και αργότερα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

«Θέλω να πάω σπίτι»

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Ντόριτι δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι ενήργησε σε άμυνα. Στην κατάθεσή του μάλιστα συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των πυροβολισμών που έριξε. «Το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι», είπε μέσα σε δάκρυα. Ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και πίστευε πως προστάτευε τον εαυτό του και την οικογένειά του, ωστόσο, οι ανακριτές επεσήμαναν ότι ο Πέιν ήταν άοπλος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Τελικά οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας και κατέληξαν σε ετυμηγορία ενοχής. Η ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σηματοδοτεί το νομικό τέλος μιας υπόθεσης που διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια, έπειτα από καθυστερήσεις λόγω διαδικαστικών παραγόντων και της πανδημίας COVID-19.

Ο θάνατος του Πέιν προκάλεσε θλίψη στην μπασκετική κοινότητα, με πρώην συμπαίκτες, προπονητές και φιλάθλους να εκφράζουν τη λύπη τους και να τιμούν τη μνήμη του.