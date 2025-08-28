Η κλιματική αλλαγή κατέστησε 10 φορές πιο πιθανές τις ζεστές, ξηρές και θυελλώδεις καιρικές συνθήκες που τροφοδότησαν τις φονικές φωτιές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, σύμφωνα με επιστημονική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Χωρίς την κλιματική αλλαγή, παρόμοια φαινόμενα θα συνέβαιναν μόνο περίπου μία φορά κάθε 100 χρόνια», δήλωσαν οι ερευνητές του World Weather Attribution. Η WWA είναι ομάδα κλιματολόγων που αναλύει το ρόλο της κλιματικής αλλαγής στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με αυτές τέτοια ακραία φαινόμενα αναμένονται περίπου μία φορά κάθε 10 χρόνια.

Ένα άλλο συμπέρασμα της μελέτης αποτελεί ότι οι πυρκαγιές είναι κατά 22% πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Για να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα προχώρησε σε σύγκριση με τον προβιομηχανικό κόσμο.

Το χειρότερο έτος στην Ευρώπη

Από την αρχή του έτους, περισσότερα από 1 εκατομμύριο εκτάρια έχουν καεί στην Ευρώπη. Αυτό καθιστά το 2025 ως το χειρότερο έτος πυρκαγιών που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Το παραπάνω επιβεβαιώνει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Στην Ελλάδα «είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι όπου βλέπουμε μια καταστροφική περίοδο πυρκαγιών», δήλωσε ο Απόστολος Βουλγαράκης. Ο πρόεδρος του τμήματος δασικών πυρκαγιών και κλίματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης συνέλαβε και εκείνος στην ανάλυση. Μάλιστα, επεσήμανε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχουν περισσότερες πυρκαγιές. Ωστόσο οι πυρκαγιές τείνουν να είναι μεγαλύτερες και η αντιπυρική περίοδος μεγαλύτερη.

«Όταν η βλάστηση είναι ξηρή και οι άνεμοι ισχυροί, μια απλή ανάφλεξη, ανεξάρτητα από την πηγή της, μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε μια δύσκολα ελεγχόμενη πυρκαγιά», πρόσθεσε ο Μπικέμ Εκμπερζάντε. Ο ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης τόνισε: «Σε έναν κόσμο που θερμαίνεται οι σοβαρές και θανατηφόρες πυρκαγιές θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν ο κανόνας».

Οι φωτιές μεγαλώνουν το πρόβλημα της κλιματικής άλλαγής

Στο πλαίσιο ενός βρόχου ανάδρασης, οι πυρκαγιές αυτές αυξάνουν επίσης τις εκπομπές που θερμαίνουν τον πλανήτη. Η καύση έχει ήδη απελευθερώσει 38,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2 στην ατμόσφαιρα φέτος. Αυτές ισοδυναμούν με τις ετήσιες εκπομπές μιας χώρας όπως η Σλοβακία, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη έδειξε ότι οι καύσωνες και η συνεχιζόμενη ξηρασία επιδείνωσαν τις ιδιαίτερα ξηρές καιρικές συνθήκες σε μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, αυτό έκανε τις φωτιές πιο έντονες και, επομένως, πιο δύσκολη την καταπολέμησή τους.

Οι πόροι πυρόσβεσης δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί σε θέματα πυρκαγιών επιμένουν στην πρόληψη. «Οι αρχές δεν ήταν απροετοίμαστες», δήλωσε ο Εκμπερζάντε. Στη συνέχεια είπε: «όταν όμως αρχίζουν να υπάρχουν πολλαπλές πυρκαγιές σε διαφορετικές τοποθεσίες, οι εθνικοί σου πόροι θα λιγοστέψουν».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα, τόνισαν οι ερευνητές. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ παρείχε βοήθεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Ισπανία.

Ωστόσο, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει και ο κίνδυνος παραμένει.