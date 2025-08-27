Λίγες ημέρες πριν την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (29/08) συνολικά 209 άτομα με επιστολή τους ζητούν άμεσες κυρώσεις κατά του Ισραήλ για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, είναι για 110 (74 πρώην πρέσβης και 30 Γενικοί Διευθυντές της ΕΕ και άλλα ανώτερα στελέχη καθώς και 99 πρέσβεις των κρατών μελών. Πρόκειται για μία πρωτοφανή πρωτοβουλία, με την οποία προτείνουν μια σειρά άμεσων δράσεων.

Στην επιστολή τους κάνουν λόγο για «παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Η επιστολή τεκμηριώνει την ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης επί τόπου τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία κορυφώθηκε με την IPC να κηρύσσει λιμό σε τμήματα της Γάζας στις 22 Αυγούστου, επηρεάζοντας μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Έχοντας επίγνωση της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού στην Ευρώπη, οι υπογράφοντες είναι πεπεισμένοι ότι η ΕΕ «δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα και πρέπει να λάβει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα τώρα, διαφορετικά τα κράτη μέλη θα πρέπει να δράσουν, μεμονωμένα ή σε ομάδες ομοϊδεατών χωρών, ένα αποτέλεσμα απαραίτητο αλλά υποδεέστερο σε σύγκριση με μια ενιαία προσέγγιση της ΕΕ».

Όλοι οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή έχουν αφιερώσει δεκαετίες της επαγγελματικής τους ζωής στην προάσπιση των αρχών και των αξιών της ΕΕ για το καλό των λαών της. Το γεγονός ότι έχουν ενωθεί τώρα για να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη βαθιά συλλογική ανησυχία τους για την «αδράνεια της Ένωσης».

Όπως υποστηρίζουν «αυτό αποδυναμώνει την παγκόσμια αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των ίδιων των πολιτών της και στα μάτια του κόσμου».

Η επιστολή που έστειλαν

Ποιοι υπογράφουν την επιστολή