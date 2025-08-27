Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την τετράωρη στάση εργασίας που είχε αποφασίσει η Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για αύριο Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο πανελλαδικής 24ωρης απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 28/08/25».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πλοία, καθώς τα συνδικαλιστικά τους σωματεία δεν έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις.

Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο, εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης» και ζητάει την απόσυρσή του.

Στην Αθήνα, καλεί τους εργαζόμενους του λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.