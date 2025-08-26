Στη σύλληψη ενός 48χρονου μόνιμου υπαλλήλου του δήμου Παλλήνης προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Ο άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε τέσσερις εμπρησμούς σε περιοχές κοντά σε ευαίσθητες δομές, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από την Τακτική Ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από έρευνα διάρκειας άνω των δύο μηνών. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Οι εμπρησμοί στην Παλλήνη

Οι πυρκαγιές σημειώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου 2025, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από:

το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης,

το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ Παλλήνης,

και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο τρόπος δράσης του

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο: οι φωτιές εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες (15:58–19:17) σε οικοπεδικούς χώρους. Χρησιμοποιούσε είτε αναπτήρα, είτε εκτόξευε φλεγόμενα αντικείμενα (χαρτί ή ύφασμα).

Ο 48χρονος κινούνταν με λευκό van, το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών του, ήταν ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Η περιοχή είχε παρουσιάσει ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Όπως δηλώνουν, αισθάνονται ανασφάλεια για τις οικογένειες και τις περιουσίες τους, ενώ οι εμπρησμοί σε απόσταση «αναπνοής» από σχολικές και κοινωνικές δομές τους έχουν συγκλονίσει.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.