Ο οργανισμός του ΟΗΕ, IPC (Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) που εδρεύει στη Ρώμη ανακοίνωσε ότι ότι ο λιμός έχει πλήξει την περιοχή της Γάζας και είναι ο πρώτος λιμός στη Μέση Ανατολή. Αυτή η αξιολόγηση αναμένεται να κλιμακώσει την πίεση στο Ισραήλ για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα, 514.000 άνθρωποι, αντιμετωπίζουν λιμό και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τι γίνεται με τα παιδιά

Σύμφωνα με την έκθεση της IPC «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους, εκτιμώντας ότι αναμένεται να υποφέρουν από «οξύ υποσιτισμό».

Η έκθεση προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα εμφανίσουν «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιος αριθμός σε σύγκριση με την εκτίμηση της IPC τον Μάιο, γεγονός που τα θέτει σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Το Ισραήλ απορρίπτει την έκθεση

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της IPC, χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς. Δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και αγνόησε τα δικά του κριτήρια» είπε για τον Οργανισμό του ΟΗΕ. Το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων» τόνιζε η ανακοίνωση.

«Αρκετά»

Ο συντονιστής εκτάκτου ανάγκης του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι ο λιμός στη Γάζα θα έπρεπε «να ντροπιάσει τον κόσμο ώστε να πράξει καλύτερα». Μιλώντας στη Γενεύη είπε ότι ο λιμός «πρέπει να ωθήσει τον κόσμο σε πιο άμεση δράση».

Μάλιστα απυήθυνε άμεση έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση. «Το αίτημά μου, η ικεσία μου, η απαίτησή μου προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και οποιονδήποτε μπορεί να τον προσεγγίσει: αρκετά, κατάπαυση του πυρός. Ανοίξτε τα περάσματα, βόρεια και νότια, όλα. Αφήστε μας να μεταφέρουμε τρόφιμα και άλλα εφόδια χωρίς εμπόδια και στην τεράστια κλίμακα που απαιτείται. Τερματίστε τα αντίποινα» είπε.

Όπως τόνισε πρόκειται για λιμό, τον πρώτο που έχει κηρυχθεί ποτέ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα μπορούσε να είχε αποτραπεί και κατηγόρησε τη «συστηματική παρεμπόδιση» για το γεγονός ότι ο ΟΗΕ δεν μπορεί να εισάγει εφόδια.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στην ισραηλινή κυβέρνηση ή σε μέλη της ισραηλινής κοινής γνώμης, που συνεχίζουν να αρνούνται ότι υπάρχει λιμός, παρά τη σημερινή έκθεση που το επιβεβαιώνει, ο Φλέτσερ απάντησε: «Θα τους έλεγα, όπως λέω και σε όλους εσάς, παρακαλώ διαβάστε αυτήν την έκθεση. Μην ακούτε μόνο εμένα. Διαβάστε την έκθεση από την αρχή ως το τέλος, ξαναδιαβάστε την, και αφήστε την να σας ωθήσει σε δράση».

«Αποτυχία της ανθρωπότητας»

Έντονη ήταν η αντίδραση και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. «Τη στιγμή που φαίνεται πως δεν υπάρχουν άλλες λέξεις για να περιγράψουν την κόλαση που βιώνει η Γάζα, προστίθεται μια νέα: “λιμός”», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι δεν πρόκειται για «μυστήριο», αλλά για «ανθρωπογενή καταστροφή, μια ηθική καταδίκη και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας. Ο λιμός δεν αφορά μόνο την έλλειψη τροφής, είναι η εσκεμμένη κατάρρευση των συστημάτων που είναι αναγκαία για την ανθρώπινη επιβίωση», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επεσήμανε ότι το Ισραήλ έχει «σαφείς και αδιαμφισβήτητες υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου – μεταξύ αυτών και το καθήκον να εξασφαλίζει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται ατιμώρητα. Όχι άλλες δικαιολογίες. Ο χρόνος για δράση δεν είναι το αύριο, είναι το τώρα. Χρειαζόμαστε άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη, απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση», υπογράμμισε.