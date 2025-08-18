Ένα περιστατικό ωμής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου στις Σπέτσες, με θύμα έναν 18χρονο που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα έγιναν για τα μάτια μιας κοπέλας, ενώ οι δύο παρέες που διαπληκτίστηκαν ήταν γνωστές, ωστόσο ο καβγάς τους κορυφώθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρονου.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο του.

Ο 18χρονος δεν υπέβαλε εκείνη τη στιγμή μήνυση και την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο πατέρας του 18χρονου, σύμφωνα με το MEGA, υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, του οποίου η γνωμάτευση θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.