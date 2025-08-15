Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και κατευθύνεται στο σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

Κατάπαυση του πυρός ζητάει ο Τραμπ

Σε νέες δηλώσεις, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να δει σήμερα την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Θέλω κατάπαυση του πυρός, δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε διαφορετική περίπτωση, «δεν θα είναι ικανοποιημένος».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε την συνάντηση επιτυχημένη, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».