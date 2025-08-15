Αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Άνκορατζ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν. Ο Λαβρόφ εμφανίστηκε φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «CCCP» (ΕΣΣΔ), εν μέρει καλυμμένη από ένα γιλέκο, όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατηγορίες για «σκόπιμη πρόκληση»

Δυτικά μέσα ενημέρωσης σχολίασαν ότι η επιλογή του ενδυματολογικού μηνύματος δεν ήταν τυχαία, χαρακτηρίζοντάς την «προκλητική». Η Ουκρανία και πολλές ακόμη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπήρξαν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, της οποίας τα σύμβολα έχουν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Το Κρεμλίνο κατηγορείται συχνά από τη Δύση ότι επιδιώκει την αποκατάσταση της παλιάς σοβιετικής επιρροής —κατηγορία που συνδέεται άμεσα με την εισβολή στην Ουκρανία.

🥴Russian Foreign Minister Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the words “USSR” written on it. pic.twitter.com/Y70gXCVNdO — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 15, 2025

Σαφές μήνυμα ή ατυχής ενδυματολογική επιλογή;

Παρά τον θόρυβο, ο Λαβρόφ απέφυγε να συνδέσει την εμφάνισή του με πολιτική σημειολογία. Σε δηλώσεις του στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-24, υπογράμμισε ότι η Μόσχα προσέρχεται στη συνάντηση με «ξεκάθαρα επιχειρήματα και σαφή θέση». «Δεν προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές θέσεις θα παρουσιαστούν με σαφήνεια στον διάλογο με την Ουάσινγκτον.