Την ιδέα του… οικειοθελούς εκτοπισμού των Παλαιστινίων ενόψει της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας με στόχο την ανάληψη του ελέγχου της πόλης, ξαναέβαλε στο τραπέζι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με δηλώσεις του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κανάλι i24NEWS: «Δεν εκδιώκονται, τους επιτρέπεται η έξοδος. Όλοι αυτοί που νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να σταματήσουν να μας κάνουν κήρυγμα».

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες δηλώσεις έχει κάνει εδώ και καιρό τόσο η ισραηλινή ηγεσία, όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στα πλαίσια του σχεδίου που είχε παρουσιάσει για «το άδειασμα» της Γάζας από του Παλαιστίνιους και την ανάπλαση της σε Ριβιέρα. Το σχέδιο του Νετανιάχου να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα, έχει αυξήσει την παγκόσμια κατακραυγή για την εκτεταμένη καταστροφή, τον εκτοπισμό και την πείνα στον θύλακα.

Οι επιχειρήσεις εντός της Γάζας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση

Η σχεδιαζόμενη ανακατάληψη της πόλης της Γάζας από το Ισραήλ, πιθανότατα θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με όσα διαρρέουν αξιωματούχοι. Αυτό σημαίνει ότι μια εκεχειρία είναι ακόμα δυνατή, αν και οι συνομιλίες μέχρι τώρα έχουν αποτύχει και οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης βομβάρδισαν σφοδρά τις ανατολικές περιοχές της πόλης της Γάζας, ανέφεραν κάτοικοι, με πολλά σπίτια να καταστρέφονται στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σετζάια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανέφερε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στην Ζεϊτούν.

Άρματα μάχης κατέστρεψαν επίσης πολλά σπίτια στα ανατολικά του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, ενώ στην κεντρική Λωρίδα ισραηλινά πυρά σκότωσαν εννέα άτομα που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, ανέφεραν Παλαιστίνιοι γιατροί.

Η Χαμάς συζητά για εκεχειρία στο Κάιρο

Την ίδια ώρα πάντως ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές σχετικά με μια πιθανή εκεχειρία. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η οργάνωση, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου, στην παροχή βοήθειας και «στον τερματισμό των δεινών του λαού μας στη Γάζα». Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι στις συνομιλίες θα συζητηθεί επίσης η πιθανότητα μιας συνολικής εκεχειρίας που θα οδηγήσει τη Χαμάς να παραιτηθεί από την κυβέρνηση στη Γάζα και να παραδώσει τα όπλα της.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα ήταν ανοιχτή σε όλες τις ιδέες εάν το Ισραήλ αποσυρθεί. Ωστόσο, «Η κατάθεση των όπλων πριν από την άρση της κατοχής είναι αδύνατη», δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πιέσεις να δοθούν επαρκείς λύσεις για τον λιμό

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερο βάρος όσον αφορά και στο θέμα του λιμού που σημειώνεται στην Γάζα. Οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα είχε φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την απεριόριστη βοήθεια.

Το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη για την πείνα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια. Αναφέρει ότι έχει λάβει μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων, συμπεριλαμβανομένων καθημερινών παύσεων μάχης σε ορισμένες περιοχές και προστατευμένων διαδρομών για τις βοηθητικές φάλαγγες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν 320 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ζικίμ και ότι άλλα σχεδόν 320 φορτηγά συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς τις τελευταίες 24 ώρες, μαζί με τρία βυτιοφόρα με καύσιμα και 97 παλέτες με βοήθεια που ρίφθηκε από αέρος.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι Παλαιστίνιοι λένε ότι η βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα παραμένει κάθε άλλο παρά επαρκής.