Στους Λειψούς, το απαλό μεσογειακό τοπίο αρωματίζεται με θυμάρι και ρίγανη, οι παραλίες έχουν νερά που λάμπουν στο φως του Αιγαίου, και οι γεύσεις αφηγούνται την ιστορία του τόπου. Από το φημισμένο κρασί Φωκιανό και τα ξεροτήγανα με θυμαρίσιο μέλι, μέχρι τα καλοκαιρινά πανηγύρια που ενώνουν τους ντόπιους και τους επισκέπτες, οι Λειψοί προσφέρουν μια εμπειρία αυθεντικής νησιωτικής ζωής.

Οι Λειψοί είναι μια συστάδα νησιών στα βόρεια Δωδεκάνησα, με κυριότερο τη Λειψώ των 15,8 τ.χλμ. και των 778 κατοίκων. Η Χώρα στη δυτική πλευρά του νησιού λέγεται ότι δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα από έναν Κρητικό, τον Ηλία.

Η Χώρα που σε κερδίζει αμέσως

Ο μοναδικός οικισμός των Λειψών αναπτύσσεται αμφιθεατρικά μέχρι το λιμάνι, με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Νικηφόρειο Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο με χρυσοκέντητα ιεροκαλύμματα και μια μικρή αρχαιολογική συλλογή.

Επισκεφτείτε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Λειψών «Οδυσσέας Ελύτης» που λειτουργεί το 2010 με την εθελοντική εργασία δύο βιβλιοθηκονόμων και το 2012 εντάχθηκε στο δίκτυο Future Library, με την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Διαθέτει πάνω από 8.000 τίτλους και ξενόγλωσσο τμήμα ενώ φιλοξενεί εκθέσεις, εργαστήρια και καλοκαιρινές εκστρατείες ανάγνωσης.

Ενάμισι χιλιόμετρο έξω από τη Χώρα βρίσκεται η Παναγία του Χάρου, του 1600 με την εικόνα της Παναγίας που αντί για το Θείο Βρέφος κρατάει έναν μικρό Εσταυρωμένο.

Στο ύψωμα του Κάστρου θα δείτε τα ερείπια αρχαίας πόλης και στο Κουσελιό τα υπολείμματα από την κλασική έως την παλαιοχριστιανική εποχή. Ανάμεσα τους υπάρχει μια αρχαία επιγραφή εντοιχισμένη στην Παναγία του Κουσελιού.

Το καλοκαίρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι είναι της Παναγίας του Χάρου, στις 22 Αυγούστου, με κατοίκους από τα γειτονικά Δωδεκάνησα να καταφθάνουν για προσκύνημα. Νωρίτερα, στις 6 Αυγούστου γιορτάζεται η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στο κολπάκι του Χριστού, με πρόσβαση από ξηρά και θάλασσα, ενώ μεγάλο είναι και το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου.

Στο τραπέζι των Λειψών

Λέγεται ότι την περίοδο της Ιταλοκρατίας το Βατικανό χρησιμοποιούσε λειψιώτικο κρασί για τη Θεία Κοινωνία. Οι Λειψοί έχουν παράδοση στην οινοπαραγωγή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Οινοποιητική Λειψών (τηλ. 22470-41192) καλλιεργεί και παράγει κρασιά από την ερυθρή ποικιλία Φωκιανό –που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου–, αλλά και από Μανδηλαριά, Syrah, κ.ά. Οι αμπελώνες του οινοποιείου καλύπτουν μια έκταση 50 στρεμμάτων.

Ενταγμένοι στο δίκτυο NATURA 2000, οι Λειψοί έχουν ένα απαλό μεσογειακό τοπίο που ευωδιάζει θυμάρι και ρίγανη. Δοκιμάστε ντόπια τυριά, τουλουμοτύρι και μυζήθρα, αλλά και παραδοσιακά πιάτα, όπως πιταρούδια και φαβοκεφτέδες, ξεροτήγανα με κανέλα, καρύδια και ντόπιο θυμαρίσιο μέλι.

Για μπάνιο βουτήξτε στην Κατσαδιά, στη Λιεντού με τα ρηχά νερά, στον Πλατύ Γιαλό και στο Μονοδένδρι (γυμνιστές).