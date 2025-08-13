Έναν 61χρονο άνδρα, που είχε βρεθεί στη θάλασσα μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους, διέσωσαν χθες το απόγευμα οι λιμενικές Αρχές με τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών, στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου.

Οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, του Πλαταμώνα και της Σκάλας Κατερίνης είχαν ενημερωθεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για ερασιτεχνικό σκάφος σε δυσχερή θέση με έναν 61χρονο ημεδαπό επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, έξω από το λιμάνι του Λιτόχωρου.

Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τέσσερα ιδιωτικά σκάφη καθώς και δύο Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς. Ο 61χρονος εντοπίστηκε εντός της θάλασσας και περισυνελέγη από το επαγγελματικό-τουριστικό “FLAME”.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι “ΓΡΙΤΣΑ” Λιτόχωρου, καλά στην υγεία του. Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Το ερασιτεχνικό σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.