Λόγω των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος. Από τύχη δεν καταγράφηκε τραυματισμός κατά το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 9:30 στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας.

Οι άνεμοι πνέουν από το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές στην Αττική, προκαλώντας διάφορα προβλήματα.

Ειδικότερα, το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα στον κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως. Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

Κλειστός ο Υμηττός και ο Εθνικός Κήπος

Ακόμα, λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Α. Λεντάκη, στο σημείο όπου συναντά την οδό Ατταλείας, στον Υμηττό. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Παράλληλα, δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι λόγω ισχυρών ανέμων ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός. Μάλιστα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει.

Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Θέμα της συνεδρίασης οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.