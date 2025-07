Βίντεο με ναυτικούς του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο βυθίστηκε μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές Ιουλίου στην Ερυθρά Θάλασσα, έδωσαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα οι Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους υεμενίτες αντάρτες, «11 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων δύο τραυματιών. Ένα πτώμα που βρέθηκε στο πλοίο, προτού αυτό βυθιστεί, μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο».

Footage of the rescue of the crew of the ship “ETERNITY C” and crew testimonies confirming its destination, Umm al-Rashrash Port in occupied Palestine. pic.twitter.com/CjDSSAZazf

— Yemen Observer 🇾🇪 (@1Yemen_Observer) July 28, 2025