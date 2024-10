Το 1982 ήταν μια καλή χρονιά για το Μπέρμινγχαμ. Ο Όζι Όσμπορν, γέννημα-θρέμμα της πόλης, έκανε το μέχρι τότε πιο διαβόητο act του, όταν στη διάρκεια μιας συναυλίας των Black Sabbath κατασπάραξε το κεφάλι μιας ζωντανής νυχτερίδας. Μια άλλη μπάντα της περιοχής, οι Duran Duran, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή επιτυχία τους, το «Save a Prayer». Οι Dexys Midnight Runners, παιδιά και αυτά του Μπέρμινχαμ, σκαρφάλωσαν εν μία νυκτί στην κορυφή των charts με το «Come on Eileen», ένα one hit wonder που τους έχει χαρίσει δίκαια μια θέση στις ερωτήσεις του Trivial Persuit. Ο συγγραφέας Ντέβιντ Λοτζ, εκ των λίγων επιφανών κατοίκων της περιοχής που επέμενε να ζει εκεί, περνούσε πολύ χρόνο πάνω από το χειρόγραφο του «Μικρός που είναι ο Κόσμος», του δεύτερου βιβλίου του με κεντρικό ήρωα το alter ego του, τον Μάρτιν Πέιν, έναν κάπως εκκεντρικό πανεπιστημιακό δάσκαλο.

Μα, πάνω απ’ όλα, το 1982 ήταν μια καλή χρονιά για το Μπέρμινχαμ διότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης επικρατώντας στον τελικό της Μπάγερν Μονάχου, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

«Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά»· θα μπορούσε να ήταν και σύνθημα στον επίσημο θυρεό της πόλης: προπύργιο της εργατικής τάξης και κάποτε επίκεντρο της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, βρέθηκε στις παρυφές των δεικτών της οικονομίας και μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης των συνδικάτων με τη Θάτσερ. Το Μπέρμινχαμ του 1982 ήταν μια επικράτεια με τσιμεντένια κουφάρια φαραωνικών εργοστασίων, ένας τόπος ματαίωσης και απονεύρωσης κάθε μελλοντικής προοπτικής, η πόλη όπου ο ρατσισμός εδραιωνόταν από οικοδομικό τετράγωνο σε οικοδομικό τετράγωνο. Κι όμως επιβίωσε. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι θρίαμβοι της μίας βραδιάς της Βίλα -όχι μόνο εκείνη τη χρονιά αλλά και μετέπειτα.

Στην Αγγλία τα πράγματα είναι απλά: ο τόπος γέννησης καθορίζει και την ομάδα σου, κι έτσι το «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά» έγινε γνώρισμα και της Άστον Βίλα, της πιο γνωστής ομάδας της πόλης και μιας από τις πιο ιστορικές στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη ίδρυσή της. Δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών πέρα από κάθε προσδοκία. Ο ήρωας εκείνης της βραδιάς, ο τερματοφύλακας Νάιτζελ Σπινκ μπήκε ως αλλαγή στο 9 λεπτό του αγώνα αντικαθιστώντας τον τραυματία Τζίμι Ρίμερ. Ο Σπινκ ήταν 23 ετών και είχε αγωνιστεί μόλις μία φορά με την πρώτη ομάδα. Δεν δέχτηκε γκολ και η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την κατάκτηση του τροπαίου, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

«Κατάφερα να παίξω τόσο καλά λόγω της έκπληξης που ένιωσα -τότε επιτρεπόταν μόνο μία αλλαγή και αυτή γινόταν σε περίπτωση τραυματισμού. Όσοι είμασταν στον πάγκο γνωρίζαμε ότι δεν είχαμε πρακτικά καμία πιθανότητα να αγωνιστούμε αν δεν βρισκόμασταν στην αρχική ενδεκάδα», σχολιάζει ο Σπινκ και προσθέτει «Θυμάμαι ότι λειτούργησε απελευθερωτικά για μένα το γεγονός ότι αυτός ο αγώνας ήταν ο τελευταίος για εκείνη τη σεζόν στην Ευρώπη. Δεν θα υπήρχε συνέχεια μετά από αυτό. Ό,τι συνέβαινε θα αφορούσε εκείνα τα 80 λεπτά που είχα μπροστά μου».

Η αλήθεια είναι ότι ο Σπινκ είχε μπροστά του πάρα πολλά λεπτά κάτω από τα δοκάρια της Βίλα. Τόσα πολλά, ώστε όταν μας κάνει αυτές τις δηλώσεις κουβαλάει το παράσημο του τερματοφύλακα με τις περισσότερες συμμετοχές (460) στην ιστορία του συλλόγου. Βρισκόμαστε στο Μπόντιμορ Χιθ, το προπονητικό κέντρο της Άστον Βίλα, καλεσμένοι της Betano, του χορηγού της φανέλας της ομάδας, λίγες μέρες πριν τον πρώτο αγώνα τους στο Τσάμπιονς Λιγκ έπειτα από σαράντα ένα χρόνια.

Η αναγέννηση ενός συλλόγου

Το 2024 είναι επίσης μια καλή χρονιά για το Μπέρμινχαμ. Η Βίλα τερμάτισε στην 4η θέση της περσινής Πρέμιερ Λιγκ, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του Europa Conference League (και αποκλείστηκε από τον μετέπειτα τροπαιούχο Ολυμπιακό) και έχει ήδη δύο νίκες στη φάση πρωταθλήματος του Τσάμπιονς Λιγκ. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά; Όχι.

Στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου, ο Σπινκ ήταν αυτός που συμβόλιζε το ιστορικό βάθος μιας κληρονομιάς, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για δύο διαφορετικές εποχές στην ιστορία του συλλόγου, η μία εκείνη των υπερβάσεων και η άλλη, η σημερινή, όπου η Άστον Βίλα σημειώνει επιτυχίες με αξιοπιστία.

«Πρέπει να μένουμε πιστοί στο πλάνο μας, στη διαδικασία που ακολουθείται, και τα αποτελέσματα θα έρθουν στη συνέχεια. Είναι σημαντικό να δουλεύουμε με συνέπεια», θα πει στο πλαίσιο της παρουσίασης της συνεργασίας με την Betano ο Ουνάι Έμερι, ο αρχιτέκτονας της μεταμόρφωσης της Άστον Βίλα, η οποία πριν πέντε χρόνια αγωνιζόταν στην Τσάμπιονσιπ. Ο Έμερι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου το Οκτώβριο του 2022 και μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να την εδραιώσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ενώ ο ίδιος έφτασε συντομότερα από όλους τους προκατόχους του τις 50 νίκες. Η λέξη «συνέπεια» είναι μάλλον αυτή που χρησιμοποιεί πιο συχνά στις δηλώσεις του αυτούς τους 24 μήνες της θητείας του. Η συνέπεια μπορεί να οδηγεί ένα σύνολο σε ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως γεννά όλο και μεγαλύτερες προσδοκίες. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η Βίλα βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά και κάπως απογοητευμένη μετά την ισοπαλία με τη Γιουνάιτεντ στο Βίλα Παρκ.

Τα λόγια του Έμερι μετουσιώνονται σε πράξη μερικά μέτρα μακριά από την αίθουσα τύπου: στο γυμναστήριο, στις ασκήσεις τακτικής, στην αίθουσα βίντεο, σχεδόν σε κάθε τετραγωνικό του προπονητικού κέντρου. Αξιοποιώντας μια εξαντλητικά λεπτομερή καταγραφή δεδομένων, το προπονητικό επιτελείο της Άστον Βίλα χαρτογραφεί με εξαντλητική ακρίβεια κάθε παίκτη του ρόστερ αλλά και τους αντιπάλους. Κάθε άσκηση τακτικής, κάθε κίνηση σε μια στημένη φάση, κάθε άσκηση στο γυμναστήριο ή στην πισίνα αποκατάστασης κρύβουν από πίσω τους ενδελεχή γνώση και απαράμιλλη τεχνογνωσία. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Μόλις μερικά 24ωρα μετά την επίσκεψη μας, η Άστον Βίλα στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας της στο Τσάμπιονς Λίγκ ανοίγει το σκορ κόντρα στην Γιουνγκ Μπόιζ με ένα γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ, βγαλμένο από τις ασκήσεις στις στημένες φάσεις.

Την ίδια στιγμή, σε μια αξιοθαύμαστη και ζηλευτή ισορροπία, δίνεται χώρος στο ταλέντο, την ατομική πρωτοβουλία και την απρόβλεπτη ενέργεια που δεν είχε χωρέσει στο μπλοκάκι των οδηγιών. Δεύτερη αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, η Βίλα επιδεικνύει αξιοθαύμαστη αμυντική προσήλωση και στο 79ο λεπτό, ένας από τους πιο συγκεντρωμένους στα καθήκοντα του ποδοσφαιριστές, ένας εκ των βασικών συντονιστών της αμυντικής χορογραφίας όλης της ομάδας, ο Πάου Τόρες, σηκώνει το κεφάλι και βγάζει μια βαθιά μπαλιά στον Ντουράν, ο οποίος δίχως δισταγμό πλασάρει από μακριά τον Νόιερ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 όπως το 1982 και ένας ακόμα θρίαμβος της μίας βραδιάς έρχεται να φωτίσει κάθε γειτονιάς της πόλης.

«Να προσφέρουμε χαρά στον κόσμο»

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετασχηματισμού», θα εξηγήσει ο Κρίστοφερ Χεκ, Πρόεδρος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην Άστον Βίλα, σκιαγραφώντας όσα προσπαθεί να πετύχει το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα της V Sports που εξαγόρασε το 100% του συλλόγου το 2019. «Έχουμε μια πλούσια κληρονομιά και το όραμά μας είναι η Άστον Βίλα είναι να τη μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια, έχοντας στο πλευρό μας τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα την οδηγήσουν στη νέα εποχή».

Αυτή η τοποθέτηση δίνει μια εξαιρετική πάσα στον Χούλιο Ιγκλέσιας Ερνάντο, Chief Commercial Officer της Kaizen Gaming, να αναφερθεί στη χορηγία της Betano: «Η συνεργασία μας δεν προέκυψε λόγω των πρόσφατων επιτυχιών της Άστον Βίλα, αλλά επειδή από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα αμοιβαίο αίσθημα εμπιστοσύνης». Για τον ίδιο, αυτό που ουσιαστικά μέτρησε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν οι κοινές αξίες και το κοινό όραμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Έχουμε μια ξεχωριστεί συνεργασία -δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία στη φανέλα. Καταλαβαίνουμε το ποδόσφαιρο με τον ίδιο τρόπο και ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία ώστε να πετύχουμε από κοινού τους στόχους μας», συμπληρώνει ο Χεκ.

«Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε 17 αγορές και ο στόχο μας είναι μέχρι το 2026 να έχουμε φτάσει τις 26», υπογραμμίζει ο Ιγκλέσιας για να συμπληρώσει ότι δεν τέθηκε ποτέ ως προτεραιότητα ο στόχος για περισσότερα και μεγαλύτερη κέρδη, αλλά η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του παιχνιδιού. «Θέλουμε να προσφέρουμε χαρά στον κόσμο», είπε.

Και αυτές οι έξι λέξεις συνοψίζουν τις αρχές αυτής της συμφωνίας: Μια ομάδα γεμάτη δίψα να επιστρέψει στις επιτυχίες και να απολαύσει όλους τους μικρούς και μεγάλους θριάμβους αυτής της διαδρομής που έρχονται μέσα ένα μακρόπνοο σχέδιο. Ένας χορηγός που αγαπά το ίδιο το παιχνίδι. Και οπαδοί που υποδέχθηκαν τη νέα σεζόν και την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ με τους ήχους του Paranoid των Black Sabbath στο viral πλέον βίντεο με τον Όζι Όσμπορν και τον Γκίζερ Μπάτλερ.

Το Μπέρμιχαμ είναι χαρούμενο, οι κερκίδες στο Βίλα Πάρκ γεμίζουν από κόσμο, αλλά και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει ο Έμερι και οι παίκτες του, και στο χορτάρι 11 φανέλες ανανεώνουν μια κληρονομιά 150 χρόνων με μια νέα αγωνιστική ταυτότητα.

Τίποτα πια δεν είναι «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά».