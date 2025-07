Ο θρύλος της heavy metal, Ozzy Osbourne, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επανένωσή του με τα μέλη των Black Sabbath και τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσε για τους θαυμαστές του.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε ότι πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Το συγκρότημα των Black Sabbath έδωσε την τελευταία του εμφάνιση ζωντανά στο Μπέρμιγχαμ, μπροστά σε 40.000 θεατές, στις 5 Ιουλίου, στο Villa Park, με την υποστήριξη κορυφαίων ονομάτων της ροκ σκηνής.



Ήταν πρωτοπόρος της heavy metal με τους Black Sabbath, πριν γνωρίσει τεράστια επιτυχία και ως σόλο καλλιτέχνης. Έγινε γνωστός μέσα από τραγούδια όπως τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes, τόσο με το συγκρότημα όσο και ως σόλο ερμηνευτής.

Φήμη είχε αποκτήσει και από το reality show του MTV, The Osbournes, το οποίο κατέγραφε τη χαοτική ζωή του στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του Sharon και τα παιδιά τους Kelly και Jack.

Ήταν επίσης γνωστός για ακραίες συμπεριφορές, με πιο διάσημη αυτή που δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας επί σκηνής.

Τα τελευταία χρόνια, έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τιμήθηκε με την είσοδό του στο UK Music Hall of Fame και στο Rock and Roll Hall of Fame των ΗΠΑ — τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Έχει επίσης αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο Μπέρμιγχαμ, βραβείο Ivor Novello, πέντε βραβεία Grammy και διακρίσεις όπως το Godlike Genius Award από το NME και το Living Legend από το Classic Rock.

Ο Osbourne αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon, τα παιδιά τους Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Jessica και Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley, αλλά και τα εγγόνια του.