Ασύλληπτο έγκλημα με θύμα την 9χρονη Μελίνα Γαλάνη Φρατολίν, που εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διάρκεια διακοπών με τον πατέρα της στη Νέα Υόρκη.

Ο 45χρονος Καναδός επιχειρηματίας Λουτσιάνο Φρατολίν κατηγορείται για τον φόνο της κόρης του και την απόκρυψη της σορού της σε απομονωμένη λίμνη, λίγο πριν την επιστρέψει στη μητέρα της στον Καναδά.

Ο Φρατολίν, ιδρυτής της Gambella Coffee με έδρα το Μόντρεαλ, είχε αρχικά ισχυριστεί στις Αρχές ότι η Μελίνα απήχθη από δύο αγνώστους με ένα λευκό φορτηγάκι, κατά τη διάρκεια στάσης σε πάρκινγκ κοντά στη λίμνη Τζορτζ.

Η καταγγελία του κινητοποίησε τις Αρχές και οδήγησε στην έκδοση Amber Alert, ωστόσο η έρευνα γρήγορα ανέτρεψε το σενάριο της απαγωγής, το οποίο χαρακτηρίστηκε «κατασκευασμένο».

The father of a 9-year-old girl who was initially the subject of an Amber Alert and was later found dead has been charged with her murder, authorities in New York said.

Luciano Frattolin faces second-degree murder and concealment of a human corpse charges in the death of his… pic.twitter.com/ukiAW1wX2J

— CBS News (@CBSNews) July 21, 2025