Μαούνα με πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου ναυάγησε την Τρίτη στον Κόλπο του Σουέζ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 20, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αιγυπτιακές αρχές.

Το γεωτρύπανο Adam Marine 12, με 30μελές πλήρωμα, ανατράπηκε στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων μέσω Facebook.

#Breaking

📸#Egypt: The number of missing persons in the oil rig overturning accident in the #Gulf_of_Suez has risen to 4, with 4 confirmed dead by drowning and 23 others injured with fractures.pic.twitter.com/Cyj7ErZdXR@AlHadath

📹Moments of an oil rig sinking in the Gulf of… pic.twitter.com/5OinQv9G8V

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 1, 2025