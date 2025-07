Ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαινιάσει σήμερα (1/7) το νέο κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών «Alligator Alcatraz» (Αλκατράζ με αλιγάτορες) στο Εβεργκλέιντς της Φλόριντα. Στόχος να φυλακίσει παράνομους μετανάστες που δεν θα μπορούν να αποδράσουν καθώς όποιος το τολμήσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλιγάτορες και πύθωνες!

Η κυβέρνηση Τραμπ μετατρέπει το απομακρυσμένο αεροδρόμιο εκπαίδευσης και μετάβασης Dade-Collier σε μια εγκατάσταση που, σύμφωνα με τις Αρχές, θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και 5.000 άτομα. Η λειτουργία της εγκατάστασης ξεκινά σήμερα και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Τραμπ να εντείνει τις απελάσεις αυξάνοντας τη χωρητικότητα κράτησης. Ο πρόεδρος έχει ήδη στείλει μετανάστες στον κόλπο του Γκουαντάναμο και στη μεγα-φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ.

