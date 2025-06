Η Τουρκία δοκιμάζεται τις τελευταίες μέρες από δεκάδες φωτιές, με τη Σμύρνη να είναι στο επίκεντρο. Το τελευταίο 24ωρο ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Μεντερές, οδηγώντας στην εκκένωση τουλάχιστον 10 συνοικιών, τους περισσότερους στην περιοχή του Σεφεριχισάρ

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που πνέουν με 70-117 χιλιόμετρα την ώρα, καπνοί και στάχτες έχουν φτάσει και σε ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι ένα άτομο συνελήφθη για εμπρησμό με μπιτόνι βενζίνης στην περιοχή Μπούτσα της Σμύρνης και συνολικά 17 άτομα φόρεσαν χειροπέδες για τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν μεταξύ 26-28 Ιουνίου.

Forest fire rages in Seferihisar, Turkey, worsened by strong winds. Orhanlı and Ürkmez areas heavily impacted, with evacuations underway. #Seferihisar #Yangın #OrmanYangını #İzmir pic.twitter.com/961CF2eT8e

Το αεροδρόμιο Αντνάν Μεντερές, που εξυπηρετεί την παραθαλάσσια πόλη της Σμύρνης, έκλεισε, με πτήσεις των εταιρειών Sun Express Airlines, Pegasus Airlines, Turkish Airlines και Aer Lingus να αναστέλλονται ή να ακυρώνονται.

Συνολικά 93 πυρκαγιές ξέσπασαν στο Αϊδίνιο τις τελευταίες 48 ώρες, με τις σειρήνες να ακούγονται κάθε 15 λεπτά. Ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μητροπολιτικού Δήμου Αϊδινίου που έσπευσαν στην κατάσβεση έδωσαν μάχη με τον χρόνο.

Στα μέτωπα επιχειρούν 1.200 πυροσβέστες.

🔥Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.

They have come close to residential buildings.

Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ

— News.Az (@news_az) June 29, 2025