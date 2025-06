Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, οι μισοί εξ αυτών παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν από ξαφνικές πλημμύρες ή καταρρεύσεις σπιτιών εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων από την Τετάρτη, όταν ξεκίνησε η εποχή των μουσώνων.

«Ξαφνικές πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, ενώ έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν» χθες, την ώρα που «56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων έξι καταστράφηκαν ολοσχερώς», αναφέρει μία έκθεση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν.

JUST IN: 15 members of a family hailing from Sialkot, Punjab were swept away in the Swat River due to flood in Mingora, Swat. #mingora #swat #pakistan #flood pic.twitter.com/fN5W3ni576

Σύμφωνα με την έκθεση 10 άτομα, που βρίσκονταν στην κοιλάδα Σουάτ, έχασαν τη ζωή τους, καθώς παρασύρθηκαν από έναν ποταμό, που πλημμύρισε.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Παντζάμπ, της πιο πυκνοκατοικημένης επαρχίας της χώρας με πληθυσμό σχεδόν 130 εκατομμυρίων κατοίκων στο ανατολικό τμήμα μετρά 13 νεκρούς από την Τετάρτη.

