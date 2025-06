Ένας 34χρονος άνδρας, που είχε καταδικαστεί με την εσχάτη των ποινών στην Ιαπωνία, εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού, στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής της θανατικής ποινής, στο αρχιπέλαγος της Ασίας από τον Ιούλιο του 2022, μετέδωσαν σήμερα η δημόσια τηλεόραση NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την πληροφορία, εξηγώντας πως επρόκειτο να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τρία ΜΜΕ, αυτός που απαγχονίστηκε ήταν ο Τακαχίρο Σιράισι, καταδικασμένος σε θάνατο, στα τέλη του 2020, για τη δολοφονία εννιά ανθρώπων, που διέπραξε το 2017.

The Twitter killer, Takahiro Shiraishi was executed today in Japan. He killed 9 schoolgirls #twitterkiller pic.twitter.com/unMnU7C03R

Ο άνδρας έβαζε στο στόχαστρο νέες ή νέους που εξέφραζαν την πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν: τους έλεγε πως μπορούσε να τους βοηθήσει, ακόμη και να πεθάνει μαζί τους.

Ομολόγησε πως δολοφόνησε και ακρωτηρίασε τα έφηβα ή νεαρά θύματά του — επρόκειτο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για κορίτσια και γυναίκες, πλην ενός.

Στη δίκη του, η υπεράσπιση πρότεινε να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης, τονίζοντας πως τα θύματά του, ηλικιών μεταξύ 15 και 26 ετών, είχαν εκφράσει αυτοκτονικές προθέσεις, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης: ήθελαν δηλαδή να πεθάνουν.

Η έδρα απέρριψε το επιχείρημα, αντιτείνοντας πως η υπόθεση «προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην κοινωνία, καθώς οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο διαδεδομένοι», επιβάλλοντάς του την ποινή του θανάτου δι’ απαγχονισμού — αυτή είναι η μοναδική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Ο καταδικασθείς δεν άσκησε έφεση.

Takahiro Shiraishi 2017 – The Twitter Serial Killer

Japan’s ‘Twitter Killer’ Sentenced To Death For Murders Of Nine People

He would often respond to suicidal tweets on twitter posted by other users by saying things like: Let’s die together. pic.twitter.com/4JeF0ZvBtZ

— Sumit (@SumitHansd) October 21, 2023