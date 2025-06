Τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή επίθεση καμικάζι στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού στη Συρία. Οι Αρχές κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα, καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη του είδους που υπέστη η συριακή πρωτεύουσα αφότου δυνάμεις υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8η Δεκεμβρίου 2024.

Η ασφάλεια συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες προκλήσεις για τις νέες συριακές αρχές, τις οποίες η διεθνής κοινότητα καλεί να προστατεύσουν τις μειονότητες και να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Δαμασκό ανέφερε πως ο δράστης, που «ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Ντάες» (συντομογραφία του ΙΚ στα αραβικά) εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, άνοιξε πυρ και κατόπιν «πυροδότησε εκρηκτικά» με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Μπροστά στην εκκλησία η Ουμ Τζορτζ, δακρυσμένη, έψαχνε το παιδί της, που βρισκόταν εκεί όταν εισέβαλε ο ένοπλος. «Ο γιος μου προσεύχεται σε αυτή την εκκλησία. Προσπαθώ να τον βρω αλλά το κινητό του είναι εκτός λειτουργίας και δεν έχω μπορέσει να τον βρω. Φοβάμαι πως δεν θα ακούσω ποτέ ξανά τη φωνή του», στέναξε.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τραυματιοφορείς να απομακρύνουν πιστούς από την εκκλησία, όπου συντρίμμια και εικονίσματα είχαν σκορπιστεί παντού, καλυμμένα από αίματα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, που επικαλέστηκε χθες βράδυ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, η επίθεση άφησε πίσω 22 νεκρούς και 63 τραυματίες.

Ο Λόρενς Μααμάρι, αυτόπτης μάρτυρας, είπε πως «κάποιος μπήκε στην εκκλησία με όπλο» κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως. Όταν πιστοί «προσπάθησαν να τον σταματήσουν», πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί.

Mar Elias Church in Damascus attacked by Islamic suicide bomber during liturgy.

25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.

Pray for 🇸🇾Syrian Christians pic.twitter.com/cjTDvdl1MS

— Sumit (@SumitHansd) June 22, 2025