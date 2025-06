Αυξημένη κινητικότητα που προϊδεάζει για τις μελλοντικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, παρατηρείται στη Μεσόγειο, όπου καταπλέει από τον Ινδοειρηνικό, το αμερικανικό USS Gerald R. Ford, το οποίο είναι το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που σπεύδει εκεί, μετά από το USS Carl Vinson και το USS Nimitz.

Η κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων είναι μάλιστα ευρύτερη, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, όπως πρώτο μετέδωσε το Reuters, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, μετακινήθηκαν προς την Ευρώπη, ενώ υπήρξαν αναφορές και για μετακινήσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών τύπου B- 52, καθώς και άλλων στρατιωτικών μέσων προς τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περισσότερων μαχητικών αεριωθουμένων.

⌖ US military presence in the Middle East

🛑 US has approximately 45,000 military personnel, numerous bases, and powerful air and naval fleets that it can deploy across the Middle East pic.twitter.com/PNzkLlmEux

— Anadolu English (@anadoluagency) June 18, 2025