Κλιμακώνει την ένταση στη Μέση Ανατολή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η μεγαλύτερη των δύο πλευρών.

Η δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα τερμάτιζε τη σύρραξη» μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Αυτό δεν θα οδηγούσε σε μια κλιμάκωση του πολέμου, αυτό θα έβαζε τέλος στη σύρραξη» είπε ο Ισραηλινός ηγέτης, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ισραηλινό σχέδιο με στόχο την εξόντωση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν.

Στο ερώτημα εάν το Ισραήλ θα θέσει πράγματι στο στόχαστρό του τον Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου απάντησε ότι η χώρα του «κάνει αυτό που πρέπει να κάνει».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να πλήττουν το Ισραήλ έως ότου σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ πως «οι εγκληματίες πολέμου που κρύβονται σε καταφύγια στο Τελ Αβίβ δεν θα μείνουν ατιμώρητοι για τα εγκλήματά τους».

«Αρκεί μόνο ένα τηλεφώνημα από την Ουάσινγκτον για να φιμωθεί κάποιος σαν τον Νετανιάχου», υποστήριξε ο ΥΠΕΞ του Ιράν, κατηγορώντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι έχει εξαπατήσει στο παρελθόν αμερικανούς προέδρους προκειμένου οι ΗΠΑ να διεξάγουν πολέμους για λογαριασμό του Ισραήλ.

