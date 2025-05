Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους τουρίστες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση τους δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να εξασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αναμένονται καθώς η αστυνομία εξετάζει μάρτυρες και συγκεντρώνει στοιχεία.

At least 11 people shot in

on Watson Avenue in Little River, South Carolina 11 people were transported to the hospital with gunshot wounds story is developing. pic.twitter.com/pBY2UIa9Bi

