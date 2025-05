Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έφερε πίσω 390 ανθρώπους από τη ρωσική αιχμαλωσία στην πρώτη φάση της ανταλλαγής 1.000 με 1.000 αιχμαλώτους πολέμου που συμφωνήθηκε με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη.

«Η πρώτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής 1.000 με 1.000 ολοκληρώθηκε» με τον επαναπατρισμό «390 ανθρώπων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. «Αναμένουμε ότι η ανταλλαγή θα συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή», πρόσθεσε.

Today, 390 people are back home – both military and civilians. Tomorrow and the day after – the next stages will follow. The formula is “a thousand for a thousand.”

What matters most is that Ukraine is bringing its people home. I thank everyone around the world who is helping.… pic.twitter.com/bIjIwOwo7w

