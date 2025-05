Δράστης ή δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν πρώην πολιτικό της Ουκρανίας, στη Μαδρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για τον Andriy Portnov. Οι πυροβολισμοί σε βάρος του πρώην πολιτικού έπεσαν σήμερα το πρωί, Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, έξω από την Αμερικανική Σχολή που βρίσκεται στην εύπορη συνοικία Pozuelo της Μαδρίτης.

Η αστυνομία έλαβε την κλήση για τους πυροβολισμούς στις 9.15 π.μ. (τοπική ώρα), δήλωσε η αστυνομία της Μαδρίτης στο Reuters, χωρίς να προσδιορίσει το θύμα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Cadena SER δήλωσε ότι ο άνδρας πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο όταν πυροβολήθηκε.

Ο Πόρτνοφ ήταν ανώτερος σύμβουλος του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος ανατράπηκε το 2014.

