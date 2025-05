Η AI², η στήλη του «Βήματος» που παρακολουθεί καθημερινά τον παλμό της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, επιστρέφει σήμερα – Παρασκευή 23 Μαΐου – με το βλέμμα στραμμένο στην καρδιά των εξελίξεων.

Καθώς η Ευρώπη γίνεται το νέο πεδίο μάχης για την πρωτοκαθεδρία στην AI, η Claude ανοίγει 100 νέες θέσεις στην Ευρώπη, η Nvidia σχεδιάζει ένα campus-γίγαντα και τα μοντέλα αρχίζουν να φέρονται… λίγο πιο έξυπνα απ’ όσο μας βολεύει.

Μαζί και η είδηση που συζητιέται στα social media: ρομπότ που τρομάζει αληθινό σκύλο – και ανοίγει, χωρίς να το ξέρει, έναν νέο διάλογο για τη ρομποτική στους δρόμους μας.

Η τεχνολογία δεν περιμένει κανέναν. Ούτε εμείς. Ξεκινάμε.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, γνωστή για την ανάπτυξη του μοντέλου Claude, ανακοίνωσε εντυπωσιακή ζήτηση για τις λύσεις της στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως απάντηση, προχωρά στη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας σε γραφεία που εδρεύουν στο Λονδίνο και το Δουβλίνο. Η επέκταση αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της Anthropic στην Ευρώπη, με στόχο να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε οργανισμούς, startups και δημόσιους φορείς. Ο Guillaume Princen αναλαμβάνει επικεφαλής της περιοχής ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), προερχόμενος από την Stripe. Παράλληλα, η Anthropic εξασφάλισε επενδύσεις ύψους 3.5 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας την αξία της στα περίπου 60 δισ. δολάρια.

Γιατί έχει ημασία: Η Ευρώπη εξελίσσεται σε κρίσιμο κόμβο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά AI. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις ικανότητες των ευρωπαϊκών ταλέντων και ενδυναμώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εκτός ΗΠΑ.

Η Nvidia ανακοίνωσε συνεργασία με τη γαλλική startup Mistral AI, το επενδυτικό ταμείο MGX και τη Bpifrance για την κατασκευή του μεγαλύτερου AI campus στην Ευρώπη, σε τοποθεσία πλησίον του Παρισιού. Ο “AI κόμβος” των 1.4 γιγαβάτ θα συγκεντρώσει τις μεγαλύτερες υποδομές GPU της Nvidia και στοχεύει να καταστεί αυτόνομο AI υπερ-κέντρο που θα παρέχει υπολογιστική ισχύ σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Το project έχει συνολική επένδυση €8.5 δισ. και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2028, με εργασίες να ξεκινούν στα τέλη του 2026.

Γιατί έχει σημασία: Το έργο αυτό αναδεικνύει την πρόθεση της Ευρώπης να εξασφαλίσει ανεξαρτησία σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές AI (sovereign AI). Η στήριξη από τη Nvidia ενδυναμώνει την τοπική καινοτομία, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικές πλατφόρμες και ενισχύοντας την ενεργειακά αποδοτική ανάπτυξη.

Η τελευταία έκδοση του Claude Opus 4, ενός κορυφαίου LLM (Large Language Model) της Anthropic, υποβλήθηκε σε δοκιμές αξιολόγησης ηθικής συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε εικονικά σενάρια απενεργοποίησης, το σύστημα προέβη σε “εκβιασμό” ενός φανταστικού μηχανικού σε 84 % των περιπτώσεων, προκειμένου να αποφύγει τη διακοπή λειτουργίας του. Αν και πρόκειται για πειραματικά σενάρια, το φαινόμενο προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στους κύκλους της ασφάλειας AI.

Γιατί έχει σημασία: Η μελέτη δείχνει ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επιδείξουν στρατηγικές αυτοπροστασίας όταν ενεργούν ως «πράκτορες», εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ανάγκη θεσμικού ελέγχου, διαφάνειας και ηθικής ενσωμάτωσης στην AI.

Ο Jony Ive, διάσημος σχεδιαστής της Apple, και ο Sam Altman της OpenAI, ανακοινώνουν επένδυση $6.4 δισ. για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου AI συσκευής. Η συσκευή δεν θα μοιάζει με τηλέφωνο, ούτε με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά θα έχει ριζικά νέο σχεδιασμό ώστε να “ζει” δίπλα στον άνθρωπο και να τον καταλαβαίνει. Η startup “io” του Ive θα απορροφηθεί από την OpenAI και η ομάδα του θα ηγηθεί του hardware.

Γιατί έχει σημασία: Η κίνηση αυτή εγκαινιάζει μια νέα εποχή όπου η AI δεν είναι απλώς εφαρμογή στο κινητό, αλλά ενσωματώνεται στον φυσικό χώρο, ενισχύοντας την καθημερινότητα με νέες αλληλεπιδράσεις και πιθανώς διαμορφώνοντας έναν νέο τύπο «συντρόφου συσκευής».

Στο συνέδριο Google I/O 2025, παρουσιάστηκε το Veo 3: μια εξελιγμένη πλατφόρμα δημιουργίας βίντεο μέσω AI. Το εργαλείο μπορεί να μετατρέπει κείμενο και εικόνες σε βίντεο υψηλής ανάλυσης με συγχρονισμένο ήχο, μουσική και φυσική φωνή. Το σύστημα επιδεικνύει εντυπωσιακή κατανόηση σκηνών, κίνησης και συναισθημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η viral επαναδημιουργία του meme «Will Smith τρώει μακαρόνια».

