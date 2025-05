Στο εξώφυλλο της σημερινής έκδοσης του περιοδικού SCREEN που εκδίδεται καθημερινά κατά την διάρκεια του φεστιβάλ των Καννών, θα βρούμε καταχώρηση της εταιρίας FALIRO HOUSE με τίτλο «YOUR PRODUCTION PARTNER IN GREECE» (ο συνέταιρός σου στην παραγωγή, στην Ελλάδα). Παρότι το εξώφυλλο αφορά συγκεκριμένη εταιρία παραγωγής, είναι συγχρόνως μια πολύ καλή διαφήμιση για την Ελλάδα γενικότερα, στην οποία, ως γνωστόν εδώ και αρκετά πλέον χρόνια γυρίζονται ξένες παραγωγές προσφέροντας 40 % Cash Rebate, ένα εκπτωτικό σύστημα που ενώ ακολουθούνταν επί δεκαετίες σε πολλές χώρες, δεν είχε ποτέ θεσμοθετηθεί εδώ,

Και όμως. Η χαρά που ως Ελληνας νιώθεις βλέποντας αυτή την προβολή της Ελλάδας, έρχεται σε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ ενός άλλου έγκυρου περιοδικού, του VARIETY, το οποίο επίσης εκδίδεται καθημερινά κατά την διάρκεια του φεστιβάλ των Καννών, η Ελλάδα έχει προβλήματα σε σχέση με τις πληρωμές της. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται με δηλώσεις και ο κ. Κώστας Κεφαλάς της Faliro House.

«Ανήσυχοι επαγγελματίες του ελληνικού οπτικοακουστικού χώρου ελπίζουν ότι τώρα που τελείωσαν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, άλλες διεθνείς παραγωγές δεν θα σαλπάρουν προς την Ελλάδα» αναφέρει το δημοσίευμα του οποίου τίτλος είναι «Greece still on hook for milliοns in rebate plan».

Και το Variety συνεχίζει: «Πηγές αναφέρουν ότι το εκπτωτικό σύστημα (Cash Rebate – που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ) εξακολουθεί να βρίσκεται σε αταξία και ότι το απόθεμα πληρωμών που οφείλονται σε δεκάδες παραγωγές ανέρχεται στα 112 εκατομμύρια δολάρια.»

«Υπάρχουν πελάτες που έχουν δάνεια. Οι τράπεζες περιμένουν τα χρήματά τους» αναφέρει στο ρεπορτάζ ο παραγωγός κ. Κεφαλάς της Faliro House (που ήταν η εταιρία εξυπηρέτησης της «Οδύσσειας»). Σύμφωνα μάλιστα με το Variety, οι παραγωγοί της «Maria» που επίσης είχε γυρίσματα στην Ελλάδα το 2023, έχουν εγγράφως ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΕΚΚΟΜΕΔ να μάθουν τους λόγους για τους οποίους εκκρεμεί ένα χρέος του ύψους (περίπου) των 350.000 ευρώ. Η Ελλάδα είναι η μόνη συμπαραγωγός χώρα που χρωστά σε αυτήν την ταινία.

«Γνωρίζαμε ότι θα είναι πολύ περίπλοκο πράγμα, αλλά τα πράγμα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο» λέει ο παραγωγός κ. Γιώργος Καρναβάς (εταιρία Heretic).

Στο ίδιο ρεπορτάζ πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, αναφέρει ότι πράγματι τα χρήματα που έπρεπε να αποδώσει ο οργανισμός την τελευταία χρονιά ήταν «λιγότερα από όσα περιμέναμε». Επισημαίνει όμως (όπως έχει και στο παρελθόν πει στα «ΝΕΑ») τα γραφειοκρατικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ΕΚΚΟΜΕΔ όπως και το ότι ο οργανισμός θα αρχίσει ξανά τις πληρωμές στις αρχές του προσεχούς Ιουνίου.