Τι θα γίνει μετά το «πόρισμα» του καθηγητή Καρώνη για τα Τέμπη; Θα μάθουμε κάποτε την αλήθεια γιατί πέθαναν 57 άνθρωποι;

Κάποιοι φτιάχνουν «πρωθυπουργική καριέρα» με την υπόθεση

Ο Γερμανός φιλόσοφος Μαξ Σέλερ έλεγε, ότι «η πραγματική τραγωδία αναφύεται όταν η ιδέα της δικαιοσύνης οδηγεί στην καταστροφή υψηλότερων αξιών» ( Politics and the Novel).

Κάνω αναφορά σε αυτό το απόφθεγμα, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνει συμπυκνωμένα και ανάγλυφα αυτό το κακό μέγεθος το οποίο εμφανίζεται με την ερευνώμενη εγκληματική υπόθεση των Τεμπών (όπου έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο και πολλοί φοιτητές του ΑΠΘ).

Τι εννοώ; Τα κόμματα και όλοι σχεδόν οι ποικιλότροποι παράγοντες που αναμειγνύονται (με διαφορετικό θεσμικό ρόλο) στην ποινική διερεύνηση της επίμαχης ιστορίας, χρησιμοποιούν εντελώς καταχρηστικά την ιδέα της Δικαιοσύνης για να μην ανευρεθεί ποτέ η αλήθεια.

Δηλαδή για ποιο λόγο συγκρούστηκαν τα δύο τραίνα και πέθαναν 57 άνθρωποι.

Αντ’ αυτού κάποιοι συντελεστές της κομματικής ζωής εκμεταλλεύονται την υπόθεση των Τεμπών (και τις ζωές που χάθηκαν) για να κτίσουν πρωθυπουργική καριέρα, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θέλει ούτε καν να ανιχνεύσει την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Μεταφορών κ. Καραμανλή ( για να μη χάσει κομματικά ποσοστά) και οι εμπλεκόμενοι πραγματογνώμονες διατυπώνουν αντιφατικές επιστημονικές απόψεις, ώστε να έχουν επιφέρει μια πλήρη σύγχυση .

Και για μη ενταφιαστεί οριστικά η αλήθεια για αυτή τη φρικτή υπόθεση είναι απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, να σκεφθούμε τα ακόλουθα πράγματα:

H πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή Καρώνη που είχε παραγγελθεί από τον Εφέτη-ανακριτή. Η πυρόσφαιρα και το άρθρο 197 του ΚΠΔ

Η τελευταία πραγματογνωμοσύνη του Καθηγητή Καρώνη του ΕΜΠ, η οποία είχε παραγγελθεί από τον Εφέτη-ανακριτή, υποστηρίζει για πρώτη φορά την επιστημονική εκδοχή, ότι η τεράστια πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο τραίνων , προήλθε από την έκλυση τριών αερίων (υδρογόνο, ακετυλένιο, μεθάνιο) , τα οποία έχουν ευρέα όρια αναφλεξιμότητας (ignition energy).

Η ανωτέρω πραγματογνωμοσύνη (λόγω αυτής της παραδοχής) τελεί σε αντίθεση με τις προγενέστερες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης (οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί από άλλους ειδικούς που λειτουργούσαν ως τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων ) .

Υπό κανονικές συνθήκες , όταν έχουμε ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ των πραγματογνωμόνων η δικονομική διέξοδος δίνεται από το άρθρο 197 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας . Δηλαδή παραγγέλλεται μια νέα πραγματογνωμοσύνη (από άλλους ειδικούς).

Να μη διενεργηθεί νέα πραγματογνωμοσύνη

Ωστόσο, διαφωνώ πλήρως με το δικονομικό ενδεχόμενο να γίνει και νέα πραγματογνωμοσύνη- για να ανιχνευθεί εκ νέου από ποια αιτία προκλήθηκε η πυρόσφαιρα – για τους ακόλουθος λόγους:

1Μια νέα πραγματογνωμοσύνη θα προκαλούσε μια απίστευτη περαιτέρω καθυστέρηση στην τακτική ανάκριση, η οποία με ευθύνη και του εφέτη- ανακριτή -κατά την κρίση μου- διαρκεί ήδη δύο χρόνια (υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών που θέτει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στο άρθρο 248 ).

2 Μια τέτοια δικονομική προοπτική θα ερχόταν σε πλήρη πρόσκρουση με τη θεμελιώδη αρχή της διερεύνησης μιας ποινικής υπόθεσης εντός μιας «λογικής προθεσμίας» , όπως αναφέρει και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε τελευταία ανάλυση, είναι και υπερ του συμφέροντος των οικογενειών των θυμάτων να μάθουν «γρήγορα» για ποιο συγκεκριμένο λόγο έχασαν τα παιδιά τους!

Να περατωθεί επιτέλους η τακτική ανάκριση από τον Εφέτη-ανακριτή και η υπόθεση να αποσταλεί στον Εισαγγελέα Εφετών (κατά το άρθρο 309 ΚΠΔ)

Επιπρόσθετα , είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλοι ότι το ζήτημα της πυρόσφαιρας (και από ποια αιτία προκλήθηκε) θα αξιολογηθεί και πάλι από τον Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος (σε συμφωνία με τον Πρόεδρο Εφετών) θα αποφασίσει και για το εάν θα παραπεμφθούν ή όχι στο αρμόδιο Δικαστήριο οι 43 κατηγορούμενοι (που δεν είναι Υπουργοί ή πολιτικά πρόσωπα).

Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο μέγεθος.

Δηλαδή, θα έχουν το υπαρξιακό θάρρος οι Βουλευτές να ελέγξουν τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην Υπουργών κ. Καραμανλή και κ. Σπίρτζη ή θα μπούμε στην εποχή της «ασημαντότητας» για την οποία μιλούσε ο μεγάλος στοχαστής Κορνήλιος Καστοριάδης;

Τι εννοώ;

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες δεν θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη ανακάλυψη της αλήθειας για μια τόσο μεγάλη τραγωδία, εάν οι Βουλευτές όλων των κομμάτων δεν αποφασίσουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης εναντίον των ανωτέρω Υπουργών για την ενδεχόμενη τέλεση «δια παραλείψεως» του κακουργήματος του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα (:επικίνδυνες παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες) που αφορά τη μη υλοποίηση του συστήματος τηλεδιοίκησης των σιδηροδρόμων (το οποίο αν υπήρχε θα μπορούσε να αποτρέψει το θάνατο των 57 ανθρώπων).

Το συμπέρασμα;

Μετά την πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή από το ΕΜΠ είναι αναγκαίο επιτέλους να τελειώσει η τακτική ανάκριση από τον Εφέτη-ανακριτή και να αξιολογηθεί στο επόμενο στάδιο, εάν θα παραπεμφθούν τα μη πολίτικά πρόσωπα στο αρμόδιο δικαστήριο για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στις συγκοινωνίες.

Ταυτόχρονα οι Βουλευτές , εάν δεν θέλουν να «διαδραματίσουν» το χείριστο ρόλο των μικροπολιτικών που φροντίζουν μόνο για το απεχθές κομματικό τους συμφέρον , είναι απαραίτητο να διερευνήσουν τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των παραπάνω δύο Υπουργών.

Σε τελευταία ανάλυση , εάν δεν θέλουμε να μπούμε ως κοινωνία στον αστερισμό της «ασημαντότητας» είναι απαραίτητο να δείξουμε ευκρινώς, ότι η τραγική υπόθεση των Τεμπών δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για να «κτίσουν» κάποιοι πρωθυπουργικές καριέρες!

Καλφέλης Γρηγόρης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ