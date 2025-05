Καιρό είχαμε να ακούσουμε τέτοια χαρμόσυνη είδηση, ίσως από την εποχή που συνεργάστηκε ο Χατζηχρήστος με τη Γεωργία Βασιλειάδου στο «Πιάσαμε την καλή» (1955).

Είναι όμως γεγονός. Τώρα θα συνεργαστούν και ο Κασσελάκης με την Κωνσταντοπούλου.

Στο σινεμά, ο Χατζηχρήστος έπαιζε τον «Θύμιο Τουλουμοτύρη» και η Βασιλειάδου την «Κατίνα Σουρταφέρτα». Οι σημερινοί θα φτιάξουν ένα «μέτωπο δικαιοσύνης» ώστε «να λάμψει η αλήθεια για τα Τέμπη».

Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, ό,τι αρέσει στον καθένα. Η δικαιοσύνη είναι πλέον σε καλά χέρια, η αλήθεια θα λάμψει κι άλλοι ετοιμαζόμαστε για Αμπου Ντάμπι.

Εχω όμως μια απορία. Γιατί δεν μετέχει στη συνεργασία και ο Βαρουφάκης, να δέσει το γλυκό;

Τρεις μέρες βασανίστηκα να το εξηγήσω. Και το κατάλαβα μόλις διάβασα τη δήλωση του Βαρούφα για την «80ή επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών» (8/5).

Τι έλεγε; Οτι «ο αγώνας συνεχίζεται», ότι «το 1945 ο φασισμός δεν ηττήθηκε» κι ότι «σήμερα πρέπει να κάνουμε το ίδιο».

Και κατέληγε βροντοφωνάζοντας «No Pasaran» – σύνθημα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά με τον Ισπανικό Εμφύλιο.

Κατάλαβα λοιπόν ότι ο Βαρουφάκης δεν έχει ακόμη ενημερωθεί ότι ο πόλεμος τελείωσε. Με αποτέλεσμα οι άλλοι να ψάχνουν την αλήθεια για τα Τέμπη, ενώ εκείνος συνεχίζει να πολεμάει τη Βέρμαχτ.

Γιατί λοιπόν να δώσει μάχη για τον Γενηδούνια όταν έχει να αντιμετωπίσει κοτζάμ Γκουντέριαν; Η αλήθεια να λέγεται.

Αντιλαμβάνομαι όμως το πρόβλημα που δημιουργείται.

Η λαϊκή γαλλική σοφία άλλωστε έχει από αιώνων αποφανθεί (σε ελεύθερη απόδοση) πως «όσο περισσότεροι τρελοί μαζευτούμε, τόσο περισσότερο γέλιο έχει» («plus on est de fous, plus on rit»).

Δεν θέλω λοιπόν να κρύβομαι. Η απουσία Βαρουφάκη θα κοστίσει.

Χωρίς να υποτιμώ τον Κασσελάκη, ούτε τη Ζωή. Εχουν προσφέρει θέαμα και δικαιούνται την αναγνώρισή μας. Το «μέτωπο δικαιοσύνης» που θα φτιάξουν υπόσχεται πολλά διασκεδαστικά επεισόδια.

Απλώς έχω μερικές αμφιβολίες για το κάστινγκ.

Μεταξύ μας, να καταφέρεις να σε διώξει από το κόμμα σου ο Φάμελλος δεν είναι και πολύ κολακευτικό. Ασε που, αν κατάλαβα καλά, ούτε η Ζωή είναι σύμφωνη με αυτό που συμφωνήθηκε.

Και για το οποίο ουδείς γνωρίζει τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε ή αν δεν συμφωνήθηκε. Τι «μέτωπο δικαιοσύνης» όμως είναι αυτό αν μας κόψουν το «μέτωπο»;

Γι’ αυτό λοιπόν επιμένω στην πρότασή μου.

Παιδιά, να πάρουμε μαζί και τον Βαρουφάκη. Θα έχει τεράστια πλάκα. Τουλάχιστον έως ότου επιστρέψει κι ο Τσίπρας.