Κλήση για πυροβολισμούς στο λύκειο Wilmer-Hutchins στο Ντάλας του Τέξας δέχθηκε η αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές.

Ασθενοφόρα καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας του Ντάλας βρίσκονται στο σημείο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ύποπτο άτομο ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τους πυροβολισμούς.

Οι αρχές κάνουν έκκληση σε γονείς και μέλη της κοινότητας να μην πλησιάζουν την πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί τουλάχιστον ένας 17χρονος μαθητής.

#BREAKING Police are responding to an active shooter call at Wilmer-Hutchins High School in Dallas.

The high school is located at 5500 Langdon Road.

Multiple agencies, including EMS and Dallas police, are on the scene. There is no word on a suspect or details concerning the… pic.twitter.com/laBTqX3aGh

