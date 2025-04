Διεθνές trend έχει γίνει η σοκολάτα Dubai. Τα social media έχουν «πλημμυρίσει» με βίντεο επίδοξων pastry chef, κάθε ηλικίας, που «συναγωνίζονται» ποιος θα φτιάξει την καλύτερη σοκολάτα. Οι επαγγελματίες μπορεί να προσθέσουν κάποιο «μοδάτο» υλικό ή να αφαιρέσουν τη ζάχαρη, υποκαθιστώντας τη με άλλο γλυκαντικό, για να κάνουν τη συνταγή πιο ελκυστική. Πως όμως, ξεκίνησε η ιδέα γι αυτή τη συνταγή;

Το αυθεντικό γλύκισμα

Η αυθεντική εκδοχή, που λέγεται Can’t Get Knafeh of It και φτιάχνεται από τη FIX Chocolatier, κυκλοφορεί αποκλειστικά στα Εμιράτα από το 2022. Έγινε τόσο δημοφιλής στα social media που πωλείται μόνο για δύο ώρες τη μέρα και εξαντλείται μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Γεζέν Αλάνι, που έχει συνιδρύσει τη FIX με τη σύζυγό του Σάρα Χαμούντα, είπε στο BBC ότι η παγκόσμια προσοχή που λαμβάνει το προϊόν τους είναι «κολακευτική και ταπεινωτική ταυτόχρονα».

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Η ιδέα για τη σοκολάτα ανήκει στη Σάρα Χαμούντα, η οποία το 2021, όταν ήταν έγκυος, είχε έντονη επιθυμία για τις γεύσεις αυτές. Το ζευγάρι ξεκίνησε την παραγωγή ένα χρόνο αργότερα, ενώ παράλληλα διατηρούσε τις εταιρικές του δουλειές.

«Εγώ και η Σάρα μεγαλώσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μετακομίσαμε στο Ντουμπάι πριν από δέκα χρόνια, οπότε έχουμε ρίζες και από τη Δύση και από τον αραβικό κόσμο. Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που να το αποτυπώνει αυτό», εξηγεί ο Γεζέν Αλάνι.

15 λίρες το κομμάτι

Η αποκλειστικότητα είναι μέρος της επιτυχίας: η σοκολάτα δεν πωλείται σε καταστήματα, μόνο μέσω delivery εφαρμογών. Κοστίζει περίπου 15 λίρες το κομμάτι και είναι διαθέσιμη μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ώστε να προλαβαίνει η εταιρεία να καλύψει τις παραγγελίες.

Παρόμοιες σοκολάτες πωλούνται και σε άλλα καταστήματα της περιοχής, με την επωνυμία «σοκολάτα Ντουμπάι» και εικόνες από φύλλο και φιστίκι στη συσκευασία.

«Οι απομιμήσεις βλάπτουν το brand μας»

Ο Αλάνι λέει πως οι απομιμήσεις είναι «πολύ απογοητευτικές», γιατί «ο κόσμος δοκιμάζει κακέκτυπα, που βλάπτουν το brand μας».

Το ζευγάρι ξεκίνησε με έξι παραγγελίες την ημέρα, και σήμερα εξυπηρετεί 500 καθημερινά με ομάδα 50 ατόμων. Παρά τις δυσκολίες, επιμένουν στην ποιότητα. «Όλα φτιάχνονται στο χέρι, ακόμη και τα φιστίκια τα διαλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε μόνοι μας», εξηγεί.

Το «κρακ» του φύλλου

Η Σάρα αναφέρει πως στόχος της ήταν να αποδώσει τη γεύση του κανταϊφιού που έφτιαχνε η μητέρα της: «Ήθελα να το αποτυπώσω με τον δικό μου τρόπο. Το «κρακ» του φύλλου, η υφή, το φιστίκι έπρεπε να είναι τέλεια».