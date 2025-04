Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, ισπανοπερουβιανός συγγραφέας Μάριο Βάργκας Λιόσα (Mario Vargas Llosa).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο πατέρας μας, ο Μάριο Βάργκας Λιόσα, πέθανε ειρηνικά σήμερα στη Λίμα, έχοντας πλάι του την οικογένειά του. Ο θάνατός του θα φέρει λύπη στους συγγενείς, τους φίλους και τους αναγνώστες του. Ελπίζουμε όμως ότι θα βρουν παρηγοριά, όπως κι εμείς, στο γεγονός ότι απόλαυσε μια μακρά και περιπετειώδη ζωή και αφήνει πίσω του ένα μεγάλο έργο» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα της οικογένειας.

Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η πρόεδρος του Περού, Ντίνα Μπολουάρτε εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Λιόσα. «Αναπαύσου εν ειρήνη, επιφανή Περουβιανέ όλων των εποχών» έγραψε στα social media.

It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas Llosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family. @AlvaroVargasLl pic.twitter.com/KcFH7RAxTZ

— Morgana Vargas Llosa (@morganavll) April 14, 2025