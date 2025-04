Και οι τρεις επιβαίνοντες σε ένα μικρό αεροπλάνο σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στο Boca Raton της Φλόριντα το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) , μεταδίδει το abcnews.

Το «αεροσκάφος είχε προφανώς κάποια μηχανικά προβλήματα και κατέπεσε εδώ στο Military Trail», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Michael LaSalle, βοηθός επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Boca Fire Rescue. «Επίσης, υπήρχε ένα αυτοκίνητο στο έδαφος».

Ένας άνδρας στο αυτοκίνητο υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του, δήλωσε ο LaSalle.

Το Cessna 310R απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Boca Raton και κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Tallahassee, δήλωσε η FAA. Βρισκόταν στον αέρα για λίγο λιγότερο από 20 λεπτά πριν συντριβεί, σύμφωνα με το Flightradar24.

Το βίντεο δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι τα συντρίμμια του μικρού αεροπλάνου στις σιδηροδρομικές γραμμές δίπλα σε έναν δρόμο, ενώ προκλήθηκε φωτιά από τη συντριβή.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στις οικογένειες και σε όλους τους πληγέντες», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπόκα Ρατόν Σκοτ Σίνγκερ.

