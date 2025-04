Σε αναστάτωση η κοινή γνώμη από τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την πτώση του ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας πενταμελούς οικογένειας, αυτής του Αγκουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερου στελέχους της εταιρείας Siemens και του πιλότου του ελικοπτέρου.

Τα τρία παιδιά του Αγκουστίν Εσκόμπαρ που επέβαιναν στη μοιραία πτήση ήταν ηλικίας 4,5 και 11 χρονών. Τραγική ειρωνεία τα χαμογελαστά πρόσωπα όλων των μελών της οικογένειας όπως φωτογραφήθηκαν λίγο πριν την απογείωση του ελικοπτέρου.

«Τα έξι θύματα ανασύρθηκαν από το νερό και δυστυχώς είναι όλοι νεκροί» ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από τις όχθες του ποταμού, ενώ πίσω του φαίνονταν ένα κομμάτι του κατεστραμμένου ελικοπτέρου.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το κέντρο του Μανχάταν γύρω στις 3 μ.μ. και διήρκεσε λιγότερο από 18 λεπτά. Κινήθηκαν κατά μήκος του και στη συνέχεια νότια προς το Άγαλμα της Ελευθερίας.

