Σε ισχύ τίθενται οι δασμοί 104% των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα αλλά και σε άλλες 60 χώρες με τον εμπορικό πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να κορυφώνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη επιβάλει νέους δασμούς στην Κίνα, αλλά το Πεκίνο απάντησε αναλόγως. Τότε, ο Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο στην Κίνα να τους αποσύρει ειδάλλως θα ανέβαζε τους αμερικανικούς δασμούς, όπως και έκανε.

JUST IN: US tariffs officially go in effect

🇨🇳 China – 104%

🇱🇸 Lesotho – 50%

🇰🇭 Cambodia – 49%

🇱🇦 Laos – 48%

🇲🇬 Madagascar – 47%

🇻🇳 Vietnam – 46%

🇲🇲 Myanmar – 44%

🇱🇰 Sri Lanka – 44%

🇫🇰 Falkland Islands – 41%

🇸🇾 Syria – 41%

🇲🇺 Mauritius – 40%

🇮🇶 Iraq – 39%…

— BRICS News (@BRICSinfo) April 9, 2025